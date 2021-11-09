Бийск: Суд поддержал предприятие, подавшее иск о банкротстве бийского «Водоканала»

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Очередной суд между бийским МУП «Водоканал» и «Алтайэнергосбытом» закончился победой последнего

Два предприятия выясняли, кто кому и сколько должен. Причиной стала задолженность «Водоканала» перед энергетиками еще за июль 2021 года. «Алтайэнергосбыт» обратился в суд о взыскании с МУПа 688 тыс. руб.

Суд встал на сторону энергетиков и постановил взыскать с «Водоканала» задолженность, а также расходы по уплате госпошлины.

Таким образом, признанная судом задолженность МУПа перед «Алтайэнергосбытом» увеличилась.

Напомним, именно «Алтайэнергосбыт» — один из кредиторов бийского МУПа — в конце октября обратился в суд с заявление о признании должника — то есть «Водоканала» — банкротом.

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Предприятие заявило требования в общем размере 4,2 млн руб., где 3,9 млн руб. — это основной долг за электроэнергию, 246 тыс. руб. — пени, и еще 19 тыс. руб. — судебные расходы на оплату государственной пошлины.

Основной долг «Водоканала» сформировался в период с января по апрель 2021 года.

Напомним, в апреле стало известно, что МУП «Водоканал» потребовалось 100 млн руб., чтобы рассчитаться перед поставщиками, в том числе «Газпром Межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация», а также поставщиками угля.

Ранее в мэрии Бийска комментировали, что даже при худшем раскладе, система холодного водоснабжения не может оказаться в частных руках.

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12:38, 30.04.2021 4032

Бийский рабочий