Бийск: Суд отказал Бийску во взыскании денег с подрядчика, работавшего на Зеленке

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Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в споре мэрии Бийска с предприятием «Гарант»

Как уже сообщал «БР», ранее суд постановил, должен ли муниципалитет рассчитываться с подрядчиком, который в 2020 году ремонтировал, а точнее было бы сказать — пытался построить парк за «Ривьерой» на Зеленом Клине.

Работы тогда были выполнены примерно на 60 процентов. Наступила осень, и парк, который ждали бийчане, так и ушел в зиму недоделанным. Не продолжились тут работы и в 2021 году.

Суд обязал Бийск оплатить ремонт парка за «Ривьерой»

12:39, 15.10.2021 3163

Меж тем бийское управление ЖКХ и подрядчик, работавший в парке – ООО «Гарант», спорили в судах, должен ли быть оплачен ремонт парка на Зеленке, и если должен, то в каком объеме. Суд обязал город заплатить подрядчику 10,2 млн руб. Эту сумму получили методом вычитания: от выполненного объема отняли то, что еще придется переделывать.

Параллельно шло другое судебное разбирательство. Так, город пытался взыскать с «Гаранта» неустойки по муниципальному контракту в размере 523 тыс. руб. и убытки в размере 47 млн руб.

На днях суд вынес постановление. В удовлетворении исковых требований муниципалитету отказали.

Бийский рабочий