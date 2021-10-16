Бийск: Суд обязал Бийск оплатить ремонт парка за «Ривьерой»

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Муниципалитет заплатит четверть от того, что просил за свою работу подрядчик

То ли точку, то ли запятую поставил суд в деле о парке за «Ривьерой».

Около десяти месяцев шли судебные разбирательства — должен ли муниципалитет оплачивать работы, проведенные в парке на Зеленом Клине, и если должен, то в каком объеме.

Долгая дорога к парку

Парк за «Ривьерой» должен был стать одним из самых интересных объектов программы «Городская среда». Если раньше парки и скверы в Бийске ремонтировали, то этот предстояло создать с нуля.

Парковую зону Зеленка ждала давно. Еще в советское время были планы создать тут набережную с прилегающим парком, но «перестройка» внесла свои коррективы, и стало не до «красивостей».

Советский проект набережной Зеленого Клина. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

На Зеленке появились рынки, автостоянки, затем «Ривьера», а за ней мог даже появиться Ледовый дворец. Но в итоге все-таки было решено разбить тут парк.

В рейтинговом голосовании проект набрал 10 тысяч голосов. Для сравнения, сегодня на Зеленке — самом многочисленном районе — проживет около 40 тысяч человек.

Сами жители были уверены: этот парк будет знаковым для всего города. Близость к реке дает прохладу и свежий воздух. Будучи расположенной в густонаселенном районе, эта зона все же скрыта от улицы Советской «Ривьерой», а, значит, не придется дышать выхлопными газами. Еще одно преимущество — пляж.

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07:32, 23.01.2020 3677

Бийчане уже строили планы, что могло бы быть в парке. Помимо скамеек, дорожек, игровых площадок и уличных тренажеров люди в первую очередь хотели видеть зелень. Говорили, что мечтают о деревцах вроде яблонь, лип или рябин, и было бы неплохо, чтобы сажали уже подросшие деревья — технологии позволяют. Потом по этому поводу было много вопросов: местные жители говорили, что проектом озеленение почти не предусмотрели.

Незелёная Зелёнка: бийчане обсуждают недостатки нового парка за «Ривьерой» Фото: Мария Ковтун

Когда в 2020 году строительство началось, для обсуждения вновь возник повод. Арки-скобы вызвали споры среди горожан: красиво или нет. Одни уверяли: «Очередной паук». Другие парировали: «Ничего не понимаете. Современно!».

Вещдок

Ближе к сентябрю спорить стали о другом: достроят ли вообще парк в 2020 году.

За лето «рывка» совершить не удалось. Сначала тут просто стоял заросший бурьяном пустырь. Затем пустырь разровняли. Однако активности замечено не было. Как говорили сами жители Зеленки, все, что они тут видели, — лишь «одинокий трактор».

* Кстати, управлением ФАС по Алтайскому краю принято решение не включать ООО «Гарант» в реестр недобросовестных подрядчиков, поскольку фактически парк был передан ему для выполнения работ только в середине августа 2020 года. то есть по истечении 34 дней с момента заключения контракта. Просрочка передачи объекта поставила подрядчика в иные условия выполнения работ, чем было предусмотрено контрактом.

Бийчане сомневались, что парк сдадут в срок Фото: Сергей Кулыгин, БР

Но тогда еще казалось, что время есть. Работы должны были завершить до конца октября.

Кстати, изначально рассматривали возможность растянуть строительство парка за «Ривьерой» на два года, часть работ перенеся с 2020 года на лето 2021-го. Однако от затеи отказались, поскольку нужно было отчитаться об освоении средств.

Всего в рамках программы «Городская среда» на парк было выделено 62,4 млн руб. с учетом софинансирования из местных бюджетов. Работы вело барнаульское предприятие «Гарант», выигравшее подряд на строительство бийского парка.

Но достроить в срок парк за «Ривьерой» не удалось. К сроку сдачи работы были выполнены на 60 процентов от того, что было запланировано.

Год вообще выдался для программы благоустройства провальным, при том что над разными объектами работали разные подрядчики. Помимо парка на Зеленке, где работали барнаульцы, оказались вовремя не сданными и дворы многоэтажек, подряд на ремонт которых выиграли томичи.

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16:15, 30.11.2020 12548

Но если в 2021 году в брошенных год назад дворах порядок удалось навести, то парк за «Ривьерой» так и стоит, рассыпаясь на глазах. Отметились там и «огородники», разбившие грядки с бахчевыми, и вандалы, разбившие светящиеся арки-скобы.

Ранее в мэрии Бийска поясняли, что на дополнительные работы в парке уйдет два месяца Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

А еще так и не принятый на баланс парк захламлялся мусором. Жители просили выделять сюда хотя бы дворника, но общий вид разрухи не спасло бы и это.

В качестве «комплимента» бийчанам до конца октября обещают обустроить небольшую набережную, которая вынесена в отдельный от парка проект.

Про сам же парк в крае говорили: Бийск должен доремонтировать его в этом году. Но зайти на объект было невозможно. Парк был «вещдоком» в судебных спорах в подрядчиком.

Дефектов на 21 миллион

В суды городская администрация и подрядчик ООО «Гарант» ушли зимой. Спорили, кто кому и сколько должен за работы в парке на Зеленке.

«Гарант» требовал с заказчика — управления ЖКХ Бийска — 42,8 млн руб. Во столько он оценил свою работу, проведенную в парке. Напомним, изначально общую стоимость контракта оценили в 62,4 млн руб.

Даже в недостроенный парк приходят бийчане Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Город платить требуемую подрядчиком сумму не собирался.

В мэрии поясняли: парк должны были сдать к 30 октября 2020 года, но в связи с недостатками качества выполненных работ и отставанием от графика в адрес «Гаранта» постоянно направлялись претензии. Переписка шла с лета 2020 года.

В июле муниципалитет просил подрядчика придерживаться сроков выполнения работ, указанных в графике.

В августе подрядчика просили сообщить о мерах, принятых для ликвидации отставания и выравнивания графика производства работ.

В сентябре управление ЖКХ указало, что примененный «Гарантом» материал не соответствует проектно-сметной документации.

В октябре из мэрии в адрес подрядчика были направлены предписания об устранении выявленных нарушений. Тогда же указали, что использованные при строительстве парка материалы не соответствуют требованиям ГОСТа.

В ноябре в мэрии подвели итоги: из общего объема 7,7 тыс. кв. м, на которых нужно было уложить брусчатку, подрядчик провел работы лишь на 3,7 тыс. кв. м.

В итоге суд назначил экспертизу. Она должна была показать, на какую сумму по факту были выполнены работы в парке, и сколько денег уйдет, чтобы потом еще довести до ума то, что сделано.

Для этого привлекли барнаульский экспертно-правовой центр «Ваше право». Летом 2021 года эксперты дали заключение.

Стоимость фактически выполненных работ составляет 31,8 млн руб. При этом в результатах работ, выполненных в парке, выявлен ряд дефектов недостатков в виде несоответствия условиям контракта и требованиям ГОСТов. Стоимость устранения дефектов и недостатков составляет 21,6 млн руб.

Путем нехитрых арифметических действий суд посчитал, сколько город должен за работы «Гаранта» — 10,2 млн руб. Именно столько будет взыскано с муниципалитета в пользу подрядчика, работавшего в парке за «Ривьерой». Небережную на Зеленке сдадут до конца октября Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Кстати, параллельно с этим судом шел и другой — там, где истцом выступает уже муниципалитет, а не подрядчик. Речь идет о взыскании с «Гаранта» неустойки по муниципальному контракту в размере 523 тыс. руб. и убытков в размере 47,5 млн руб. Это судебное разбирательство еще продолжается. Очередное заседание должно пройти на следующей неделе.

Работы в самом парке должны перейти на третий, 2022-й год. Часть уложенных брусчатки и поребрика будут демонтированы. Кроме того немного будет пересмотрен проект самого парка. Например, будут переустановлены арки. Обещают, что они будут смотреться интереснее.

Бийский рабочий