Бийск: Суд решил оставить Стеллу Штань в СИЗО и отказал в удовлетворении апелляции

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Суд оставил в силе решение об аресте бывшего представителя алтайского губернатора.

Алтайский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката бывшего представителя губернатора и правительства в Алтайском Заксобрании Стеллы Штань. Об этом «Банкфаксу» сообщили в пресс-службе Алтайского краевого суда.

Адвокат была намерена оспорить постановление суда первой инстанции об аресте чиновницы. Однако, суд оставил предыдущее решение без изменений.

Напомним, 1 апреля Стеллу Штань задержали сотрудники правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 2 апреля суд в Барнауле вынес решение о заключении Штань под стражу до 30 мая. По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада «Хеппи беби» совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС арестовали на два месяца

12:18, 03.04.2021 1392

Бийский рабочий