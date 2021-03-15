Бийск: Свыше 100 площадок Алтайского края примут участие в акции «Ночь музеев»

0

В Алтайском крае формируют программу Всероссийской акции «Ночь музеев».

С 15 марта по 15 апреля оргкомитет Всероссийской акции «Ночь музеев» осуществляет сбор программ организаций-участников. Масштабное культурное событие, посвященное Международному дню музеев, пройдет 22 мая. Акцию курирует Министерство культуры России. К проекту присоединятся свыше 100 площадок — все государственные и муниципальные музеи Алтайского края, галереи и выставочные пространства региона.

Будущим участникам необходимо заполнить заявку по соответствующей форме, приложить почасовую программу акции и краткую информацию об организации. Решение о включении новых участников примет краевой оргкомитет на основании поданных заявок, уточняют в Министерстве культуры Алтайского края.

Особенности формата акции в этом году, рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия будут озвучены позже с учетом эпидемиологической обстановки.

Подать заявку на включение в общекраевую программу мероприятий Всероссийской акции «Ночь музеев» можно на сайте ведомства.

Добавим, что в прошлом году акция не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Сегодня в Бийске работает выставка одного дня «Клады и находки»

14:36, 13.03.2021 1023

Бийский рабочий