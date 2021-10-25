ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Свет и горячую воду планово отключат в нескольких районах Бийска 25 октября

Горняк22
19 часов Ago

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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях.

25 октября с 9-30 до 12-00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии по ул.:

  • Сибирская 116,
  • Томский 1,2-18,
  • Элеваторный 2-18,
  • Ростовская 162-168, 125-129,
  • Чехова 3-43,
  • Спартака1,
  • Томский 9-17, 12-24,
  • Сибирская 118-124.

С 9-00 до 15-00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача ГВС по ул.:

  • Ленинградская 68,70,72,72/1,74;
  • Васильева 54;
  • Горно-Алтайская 79/1.

С 9-00 до 15-00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача ГВС по ул.:

  • Социалистическая 92, 94, 94/1, 94/2, 94/3, 96, 96/2, 98, 100;
  • Горно-Алтайская 87, 87/1;
  • Ленинградская 91/3, 91/2;
  • Васильева 58.

Свет и горячую воду планово отключат в нескольких районах Бийска 25 октября1

Бийские энергетики завершили работы по переносу наружных сетей под землю

09:15, 24.10.2021 679

Бийский рабочий

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