Бийск: Свет мой зеркальце скажи: бийчанин снял и унес зеркало из кабины лифта

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О необычной краже рассказали в соцсетях жители новостройки на Зеленом Клине.

Бийчанка в своем инстаграм сообщила, что в доме 189/2 по улице Советской молодой человек, ехавший в лифте, снял и унес зеркало, установленное в кабине.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что мужчина пытался отвернуть ее от «места преступления». На записи видно, что, зайдя в лифт, парень очень впечатлился своим отражением, разглядывал себя в зеркало, а потом и вовсе решил забрать его с собой. Теперь местные жители обращаются к бийчанам с просьбой найти хулигана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена (@elenapopovaaaaaaa)

Многие горожане отнеслись к произошедшему с иронией и начали предполагать, чем был мотивирован такой поступок:

— Не мог он такого красавца одного в лифте оставить. — Как в той сказке … Свет мой зеркальце скажи ?!)))))) видимо не устроил ответ. — Просто в этом зеркале он особенно неотразимым показался себе, поэтому и прихватил домой

Бийский рабочий