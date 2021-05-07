Бийск: Свет мой зеркальце скажи: бийчанин снял и унес зеркало из кабины лифта
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О необычной краже рассказали в соцсетях жители новостройки на Зеленом Клине.
Бийчанка в своем инстаграм сообщила, что в доме 189/2 по улице Советской молодой человек, ехавший в лифте, снял и унес зеркало, установленное в кабине.
Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что мужчина пытался отвернуть ее от «места преступления». На записи видно, что, зайдя в лифт, парень очень впечатлился своим отражением, разглядывал себя в зеркало, а потом и вовсе решил забрать его с собой. Теперь местные жители обращаются к бийчанам с просьбой найти хулигана.
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Многие горожане отнеслись к произошедшему с иронией и начали предполагать, чем был мотивирован такой поступок:
— Не мог он такого красавца одного в лифте оставить.
— Как в той сказке … Свет мой зеркальце скажи ?!)))))) видимо не устроил ответ.
— Просто в этом зеркале он особенно неотразимым показался себе, поэтому и прихватил домой