Бийск: Свалки крупногабаритного мусора во дворах Бийска продолжают расти

13

Число жалоб бийчан на загаженные улицы и дворы продолжает расти.

Из-под снега вытаивают не только брошенные прямо на тротуаре или дороге пластиковые бутылки и пакеты, но и целые свалки внутри дворов.

По словам жителей шести домов, которые пользуются мусорной площадкой на улице Мухачева, сюда приносят мусор не только они, но и сотрудники практически всех магазинов расположенных поблизости. При этом сами контейнеры, как видим, пусты. А вот площадка для крупногабарита, как говорят домкомы, не вывозилась с осени.

Когда терпение лопнуло, позвонили в администрацию, машина приехала на следующий день. Но одного рейса на полноценную уборку не хватило. Когда придет вторая машина – неизвестно.

За свои права нужно и можно бороться. Особенно, когда твоей собственностью пользуются посторонние, например, близлежащие магазины.

Осенью в должность вступил помощник главы города по вопросам оборота ТКО. Новый чиновник должен был стать связующим звеном между администрацией, управляющими организациями и региональных оператором. При этом стороны не встречались, чтобы оперативно решать возникающие проблемы около года. На сегодня – главная задача очистить город от скопившегося мусора.

На этой площадке для крупногабарита, лежит все что угодно. И именно бытовые отходы стали местом размножения здесь червей, а это уже антисанитария в чистом виде. Обслуживают место складирования ТКО по Мухачева, 143 несколько управляющих компаний и одно ТСЖ. Убрать свалку – их обязанность. Не дожидаясь предписаний от надзорных органов и административной комиссии.

В бийские дворы из-за растаявшего снега не могут проехать даже мусоровозы

19:16, 24.03.2021 1334

Бийский рабочий