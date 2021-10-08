Бийск: Студенты АКПТиБ впервые представили свои работы на профессиональной выставке

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В галереи авторских работ «АлтайТалантБийск» работает выставка «Алтай-Родина моя!»

Авторы работ, которые представлены здесь, еще совсем молоды. Это студенты первого, второго и третьего курсов направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса.

Какой получится эта выставка, не знал никто. Ребятам дали творческое задание для самостоятельной работы. Технику исполнения, сюжеты они выбирали сами.

Задача была одна: показать Алтай таким, каким его видят молодые художники. Для кого-то это поля и озера, лес, реки и горы. Для других — деревенские пейзажи. Образ мужественных и сильных людей, край древних духовных традиций. Все это отразили в своих работах студенты АКПТиБ.

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Кстати, выставка приурочена к 80-летию колледжа. За эти годы тут сформировалась своя школа воспитания будущих мастеров. Ирина Моисеева, руководитель галереи «АлтайТалантБийск», говорит, что именно сильный преподавательский состав— Андрей Хорошаев и Наталья Шевцова — зарядили ребят на творчество.

— Я всегда испытываю особые эмоции, когда организую выставку работ молодежи. И представленные авторы очень порадовали. Выставка получилась сильная. Ребята — молодцы. Показали, на что способны, выдали свой потенциал, — делится впечатлениями Ирина Моисеева.

На выставке представлены зарисовки исторической и современной архитектуры Бийска и Барнаула. Так же можно увидеть взгляд молодых художников на природу районов Алтайского края — Солонешенского, Красногорского, Быстро-истокского, Советского, Солтонского, Целинного, Тогульского. Студенты при подготовке к выставке подготовили работы в технике живописи, графики, цифрового рисунка.

— Искусство молодых отличается тем, что оно еще не имеет рамок. Они не боятся экспериментировать. Поэтому выставка очень живая, — говорит Наталья Шевцова, преподаватель АКПТиБ. — Для студентов это волнующее событие, ведь для большинства участников оно впервые в жизни. Это возможность продемонстрировать свои достижения и успехи, получить дальнейшую возможность профессионального роста.

В галереи «АлтайТалантБийск» (ТК «Модный», 4 этаж) выставка будет работать до 10 ноября.

Бийский рабочий