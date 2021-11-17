Бийск: Студенты бийского медколледжа помогают разгрузить персонал в больницах

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Бийские волонтеры помогают разгрузить медицинский персонал в разгар подъема заболеваемости

В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» студенты Бийского медицинского колледжа в свободное от учебы время взяли на себя часть работы сотрудников медицинских учреждений. Координатор городского штаба акции, активист Народного фронта Евгений Овчинников отметил, что вклад бийских волонтеров в борьбу с коронавирусом был отмечен на уровне президента России.

Волонтеры взяли на себя часть работы медперсонала: заполняют ведомости, обзванивают пациентов, заносят сведения в электронные реестры – все это в свободное время без отрыва от учебы.

Студенты из Бийска помогают в проведении эпидемиологических расследований

09:43, 30.10.2021 1324

Бийский рабочий