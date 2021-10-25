Бийск: Студентка из Бийска победила на Всероссийском конкурсе с костюмом кумандинцев

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Студентка достоверно воссоздала девичий костюм кумандинцев

На днях бийчанка вернулась из Республики Дагестан. Она участвовала во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров». Организатором конкурса выступила Академия министерства Просвещения России. Бийчанке удалось занять первое место в номинации «Национальные костюмы».

Каждая деталь в старинном национальном костюме имела свое предназначение. Чтобы воссоздать женский и девичий праздничный костюм кумандинцев, Юлии Денятиной потребовалось полтора года работы. Но это того стоило.

История в предметах: женский национальный алтайский костюм «Чегедек»

20:30, 16.07.2021 3152

Бийский рабочий