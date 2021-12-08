Бийск: Стрелял по колесам: бийчанин пойдет под суд за стрельбу по чужой машине

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В прокуратуре Троицкого района заведено уголовное дело о покушении на убийство

Житель Бийска обвиняется в покушении на убийство и незаконном приобретении оружия. С его слов, летом 2019 года он в лесу нашел револьвер с боеприпасами. Находкой ни с кем делаться не стал, оставил себе и стал хранить в личном автомобиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В один из дней сентября этого года обвиняемый находился в одном из сел Троицкого района, где у него из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений» случился конфликт с местным жителем. Во время ссоры бийчанин взял оружие и произвел несколько выстрелов в сторону местного, который в это время находился в своем автомобиле.

Однако попасть в обидчика он не смог, так как автомобиль уехал, а местный житель, добравшись до безопасного места, тут же сообщил в полицию о стрельбе.

Виновника удалось задержать на месте преступления, где у него также было изъято незаконное оружие. Расследованием дела занимался Следственный комитет по Алтайскому краю.

В результате бийчанину за покушение на убийство грозит срок в виде лишения свободы до одиннадцати лет, а за незаконное приобретение и хранение оружия – до четырех лет лишения свободы.

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09:17, 21.09.2021 1102

Бийский рабочий