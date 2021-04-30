Бийск: Страстная (Великая) пятница 30 апреля 2021 года: что можно и нельзя делать

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Старайтесь совершать в Страстную пятницу только добрые поступки и как можно больше молиться.

Страстная пятница — время печали и траура для всего православного мира. По священному писанию, в пятницу Страстной недели состоялись суд и крестная казнь Христа. В этот важный день святые отцы советуют строго придерживаться всех традиций и запретов.

Традиции Страстной пятницы

Утром церковный хор воздаст хвалу Спасителю, его терпению и безграничной любви. В течение всего дня в храмах будут читаться Евангелия, в которых подробно описаны все события Страстной пятницы. Священнослужители призывают задуматься над непостоянством человеческой натуры: еще не успели завянуть пальмовые ветви, которыми иудеи устилали путь Христу, как те уже требовали его казни.

Страстная пятница — день воспоминаний о нечеловеческих страданиях, но это и момент радости. Пророчество было исполнено: Иисус заплатил за грехи людей, и цену этого самоотверженного подвига мы не забудем никогда. Сын Божий отдал свою жизнь за жестокое человечество.

Вечерняя служба, которая начинается около 15:00, знаменуется выносом Плащаницы. Литургии в такой день отменены в знак особой исключительности этого скорбного дня.

Что запрещено и разрешено в Страстную пятницу 30 апреля

Пятница Страстной недели — время скорби и поминания для всех верующих. Все мирское и бренное теряет смысл в этот день. В связи с этим верующим необходимо придерживаться установленных правил и запретов.

День воспоминаний о крестных муках нашего Спасителя наполнен тишиной. Нигде не слышно музыки и веселья. Любые развлечения запрещены в этот день. Вместо них лучше сосредоточиться на чтении Евангелия и помощи близким.

В этот день важно найти время для размышлений и рассуждений о Господе, о собственных грехах, о вечном.

Запрет распространяется на любые сельскохозяйственные работы: посаженное в этот день не даст урожая. С большой вероятностью ростки погибнут. Исключение составляет петрушка: высаженная в этот день, она принесет большой урожай.

Нежелательны работы по дому, шитье, вязание, стирка — все, что подразумевает труд. Эти дела заканчивают в Чистый четверг. По традиции в этот день стараются не прикасаться к металлическим острым предметам: даже хлеб не нарезают, а разламывают руками.

Негативно отражается на верующих и работа за компьютером, просмотр телевизионных программ. Исключение составляют фильмы и передачи духовной тематики.

В Страстную пятницу необходимо соблюдать особо строгий пост. Прием пищи возможен только после торжественного выноса Плащаницы — полотна, на котором в полный рост изображен погребенный Иисус Христос

Святые отцы призывают повременить с любой работой, если она мешает погрузиться в размышления. День важно провести в богослужении и молитвах. Домашние дела также следует отложить. Допускается лишь выпечка куличей.

Терпение и смирение в этот день вознаграждаются сторицей. Считалось, что если вытерпеть жажду в Страстную пятницу, можно привлечь удачу и благополучие на весь год.

Без поддержки высших сил никогда не останутся те, кто занимается богоугодным делом. Попробуйте себя в вышивании икон. Святой лик, вышитый своими руками станет настоящим украшением вашей комнаты, а труд, который вы потратили на вышивание будет по достоинству оценен церковью. Не даром в древности жены вышивали иконы, когда отправляли мужей на подвиги: такая икона считалась лучшим оберегом.

Что обозначает каждый день Страстной недели и как готовиться к Пасхе

06:37, 26.04.2021 1006

Бийский рабочий