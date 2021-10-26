Бийск: Стоимость экспертизы бийских дворов-недостроев составила почти 100 тыс. рублей

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Продолжаются судебные разбирательства по делу о дворах в Бийске, которые не были отремонтированы в 2020 году

Ранее «БР» уже сообщал, что томский подрядчик «СтройКомплект» подал иск на бийское управление ЖКХ. Напомним, компания, выигравшая в 2020 году аукцион на ремонт придомовых территорий в Бийске, так и не смогла справиться с заказом.

Из 78 дворов Бийска, включенных в программу благоустройства, 17 остались недоделанными. Тем не менее, генподрядчик заявил требования на 2,3 млн руб. за работы, которые довести до конца так и не успел.

Во дворах работы вели субподрядчики, которых искали среди местных предприятий. Фото: Сергей Кулыгин, "БР".

Подрядчик и мэрия ушли в суды. Меж тем дворы, которые числились в программе 2020 года, в этом году отремонтировали уже бийские подрядчики, а вот судебные споры с томичами продолжаются.

Ожидание ремонта во дворах-недостроях в Бийске может растянуться на три года

07:31, 15.06.2021 4064

Управление ЖКХ в свою очередь подали встречный иск о взыскании неустойки в 424 тыс. руб. с подрядчика.

Чтобы разобраться, кто кому должен, суд назначил экспертизу. В качестве специалистов Арбитражный суд Алтайского края выбрал «Независимую экспертную лабораторию» из Бийска.

Год неотремонтированные дворы были "полосой препятствий" для жителей. Фото: Сергей Кулыгин, "БР".

Экспертам предстояло ответить на ряд вопросов. Что успел сделать во дворах подрядчик и их субподрядчики? Сколько все это стоило? Какие работы выполнены качественно и могут быть оплачены?

Стоимость проведенной экспертизы составила 96 тыс. руб.

Денежная выплата, причитающиеся экспертам, выплачивается с депозитного счета арбитражного суда, куда они поступили от истца – «СтройКомплекта».

А вот заседание суда в очередной раз было перенесено. Теперь – с октября на ноябрь. К 8 ноября экспертам необходимо представить документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований.

Бийский рабочий