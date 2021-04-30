ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Стоит ли ставить пластиковые окна в частный дом

Горняк22
8 часов Ago

0

Когда задумываешься об установке окон в своём доме, хочется выбрать качественный продукт и при этом не разориться.

Частные дома становятся все более популярными в современном мире. Современный рынок предлагает окна для частных домов на любой вкус: от стандартных до огромных панорамных дизайнерских вариантов. Но выбирая, какие окна лучше ставить в частный дом, не стоит забывать, что от их размера, материала изготовления и прочих параметров зависит общий показатель энергоэффективности любого помещения.

Чтобы сделать оптимальный выбор важно учесть: размер, который вам требуется, количество оконных проемов на каждом фасаде, в зависимости от ориентации по сторонам света, технические параметры.

Чаще всего для частных домов выбирают именно пластиковые стеклопакеты. Они доступны по цене, существуют размеров и форм. и практически не требуют технического обслуживания, чего нельзя сказать о деревянных.

Кроме своей доступности пластиковые окна достаточно прочные, имеют высокий уровень звуко- и теплоизоляции, стойкость к влаге, легкость эксплуатации и обслуживания. Пластиковые детали конструкции отлично поддаются очистке мыльным раствором, нанесенным на мягкую салфетку.

Важна и герметичность конструкции окон, которую обеспечивает пластик. В частном доме это обеспечит минимальную потерю тепла зимой. Также домовладелец при установке пластиковых окон может контролировать уровень их защиты от холода и ветра в зависимости от количества камер в стеклопакете.

Стоит ли ставить пластиковые окна в частный дом1

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о том, какие аспекты работы Правительства региона депутатам представляются наибол

Ключевский район: Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о том, какие аспекты работы Правительства региона депутатам представляются наибол

Горняк22
8 часов Ago
Важно знать СМ Фото - Во время отчета Губернатор проанализировал работу не только за 2020 год, но и за все...
Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко: В Алтайском крае значительно нарастили объем средств на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения

Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко: В Алтайском крае значительно нарастили объем средств на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения

Горняк22
8 часов Ago
В ходе представления на сессии АКЗС ежегодного отчета о деятельности Правительства края в 2020 году, Губернатор напомнил, что в жилищно-коммунальном...
Ключевский район: Виктор Томенко: 2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений

Ключевский район: Виктор Томенко: 2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений

Горняк22
8 часов Ago
Это отметил в своем докладе в рамках отчета о деятельности Правительства края в 2020 году Губернатор на 53-й сессии АКЗС....
Ключевский район: Губернатор края Виктор Томенко сегодня представляет отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства края в 2020 году

Ключевский район: Губернатор края Виктор Томенко сегодня представляет отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства края в 2020 году

Горняк22
8 часов Ago
В настоящий момент глава региона выступает с отчетом на 53-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото Катунь 24 Фото Во...
Ключевский район: Развитие речного транспорта в Алтайском крае согласуется с национальным проектом, разрабатываемом по поручению Президента России

Ключевский район: Развитие речного транспорта в Алтайском крае согласуется с национальным проектом, разрабатываемом по поручению Президента России

Горняк22
8 часов Ago
В ходе представления отчетного доклада на сессии АКЗС, Виктор Томенко сообщил, что в последние годы значительные ресурсы в регионе направляются...

Читать по теме:

ВТОПЕ: