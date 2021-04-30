Бийск: Стоит ли ставить пластиковые окна в частный дом

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Когда задумываешься об установке окон в своём доме, хочется выбрать качественный продукт и при этом не разориться.

Частные дома становятся все более популярными в современном мире. Современный рынок предлагает окна для частных домов на любой вкус: от стандартных до огромных панорамных дизайнерских вариантов. Но выбирая, какие окна лучше ставить в частный дом, не стоит забывать, что от их размера, материала изготовления и прочих параметров зависит общий показатель энергоэффективности любого помещения.

Чтобы сделать оптимальный выбор важно учесть: размер, который вам требуется, количество оконных проемов на каждом фасаде, в зависимости от ориентации по сторонам света, технические параметры.

Чаще всего для частных домов выбирают именно пластиковые стеклопакеты. Они доступны по цене, существуют размеров и форм. и практически не требуют технического обслуживания, чего нельзя сказать о деревянных.

Кроме своей доступности пластиковые окна достаточно прочные, имеют высокий уровень звуко- и теплоизоляции, стойкость к влаге, легкость эксплуатации и обслуживания. Пластиковые детали конструкции отлично поддаются очистке мыльным раствором, нанесенным на мягкую салфетку.

Важна и герметичность конструкции окон, которую обеспечивает пластик. В частном доме это обеспечит минимальную потерю тепла зимой. Также домовладелец при установке пластиковых окон может контролировать уровень их защиты от холода и ветра в зависимости от количества камер в стеклопакете.

Бийский рабочий