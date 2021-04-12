Бийск: Столб высотой в пять метров: в Горном Алтае из-под земли начали бить фонтаны

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В Республике Алтай прямо из-под земли забили мощные фонтаны талой воды.

Предположительно причиной необычного природного явления стал напор грунтовых вод.

По сообщению и.о. главы Жана-Аульского сельского поселения Асемгуль Бакытовой, в урочище Терис Аккан из-под земли начала бить вода.

— Предположительно, выходят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые. Случаи выхода воды из-под земли учащаются. В прошлом году водяной столб достигал пяти метров в высоту, — рассказала Асемгуль Заровна.

Опасности для людей природный фонтан пока не представляет, поскольку достаточно удален от села, заверили в сельской администрации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кош-Агачский район (@koshagachskiy_rajon)

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