Бийск: Столб высотой в пять метров: в Горном Алтае из-под земли начали бить фонтаны

Бийск: Столб высотой в пять метров: в Горном Алтае из-под земли начали бить фонтаны12.04.2021
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В Республике Алтай прямо из-под земли забили мощные фонтаны талой воды.
Предположительно причиной необычного природного явления стал напор грунтовых вод.
По сообщению и.о. главы Жана-Аульского сельского поселения Асемгуль Бакытовой, в урочище Терис Аккан из-под земли начала бить вода.
— Предположительно, выходят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые. Случаи выхода воды из-под земли учащаются. В прошлом году водяной столб достигал пяти метров в высоту, — рассказала Асемгуль Заровна.
Опасности для людей природный фонтан пока не представляет, поскольку достаточно удален от села, заверили в сельской администрации.
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