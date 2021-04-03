Бийск: Сторонник националистов планировал в Алтайском крае подрыв мечети

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинских националистов готовил подрыв мусульманской мечети.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) России. Известно, что задержанному 21 год, в ходе обысков у него было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению взрывных устройств, литература по экстремизму, а также гаджет, в котором содержались фотоматериалы разведки объектов.

Мужчина по заданию куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) планировал совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, рассказали в ЦОС.

Задержанный признался в планируемых действиях.

— В феврале 2021 года он сам вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия, — сообщили в ФСБ.

Совершить подрыв житель Алтайского края планировал в месте массового скопления мусульман – барнаульской мечети. Такое задание дал ему куратор после того, как мужчина провел разведку местности возле точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности.

Деятельность сторонника ЭНО (создана для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России), была пресечена в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В ФСБ отметили, что пропагандистская работа этой организации ведется в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и ВКонтакте.

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18:50, 19.03.2021 681

Бийский рабочий