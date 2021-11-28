Бийск: Стабильно много: 525 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алтайском крае
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 525 случаев коронавируса, выздоровело 517 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 525 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 142,
- Бийск — 41,
- Рубцовск — 39,
- Заринск, Камень-на-Оби — по 24 заболевших,
- Алейск — 18,
- Калманский, Шипуновский район — по 13
- Алейский, Благовещенский, Топчихинский, Угловский районы — по 12,
- Каменский, Первомайский районы — по 11,
- Волчихинский, Ключевской, Кулундинский районы — по 10,
- Бийский, Зональный, Михайловский районы — по 9,
- Крутихинский район — 8,
- Мамонтовский, Романовский районы — по 7,
- Ребрихинский, Усть-Калманский, Целинный районы — по 6,
- Новоалтайск, Усть-Пристанский район — по 5,
- Локтевский, Третьяковский районы — по 4,
- Залесовский, Кытмановский, Солтонский, Тюменцевский районы — по 3,
- Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Шелаболихинский районы — по 2,
- Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий районы — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 102 478 человек, в т. ч. 8 360 ребенка. Выздоровели 73 538 человек (+ 517). Итого всего умерли 7 087 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 670 человека (+ 28), иные причины смерти – 1 417 человек (+ 2).
По состоянию на 27 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 367 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 737, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1124.
66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 316 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Минздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
14:17, 26.11.2021 1529