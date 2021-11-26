Бийск: Статистика COVID-19 по Алтайскому краю на 25 ноября: заболели 528, умерло 32
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За сутки в крае зарегистрировано 528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 578 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19 – 29
Новые случаи
- Барнаул – 131
- Бийск – 43
- Рубцовск – 25
- Заринск – 23
- Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 20 заболевших
- Завьяловский, Первомайский районы — по 14
- Угловский район – 13
- Алейск, Волчихинский, Михайловский, Романовский районы — по 12
- Благовещенский, Троицкий, Усть-Калманский район — по 11
- Алейский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский районы — по 10
- Немецкий национальный, Тогульский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 9
- Родинский район – 8
- Заринский район – 7
- Косихинский район – 6
- Баевский, Локтевский районы — по 5
- Быстроистокский, Тюменцевский районы – по 4
- Алтайский, Залесовский, Ребрихинский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 3
- Бурлинский, Каменский, Кулундинский, Смоленский, Тальменский, Усть-Пристанский районы — по 2
- Рубцовский, Солонешенский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 25 ноября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 101 430 человек, в том числе 8 243 ребенка.
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 487 человек.
- Кроме этого, 408 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 119 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 765, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.
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11:45, 22.11.2021 665