Бийск: Статистика COVID-19 по Алтайскому краю на 25 ноября: заболели 528, умерло 32

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За сутки в крае зарегистрировано 528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 578 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19 – 29

Новые случаи

Барнаул – 131

Бийск – 43

Рубцовск – 25

Заринск – 23

Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 20 заболевших

Завьяловский, Первомайский районы — по 14

Угловский район – 13

Алейск, Волчихинский, Михайловский, Романовский районы — по 12

Благовещенский, Троицкий, Усть-Калманский район — по 11

Алейский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский районы — по 10

Немецкий национальный, Тогульский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 9

Родинский район – 8

Заринский район – 7

Косихинский район – 6

Баевский, Локтевский районы — по 5

Быстроистокский, Тюменцевский районы – по 4

Алтайский, Залесовский, Ребрихинский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 3

Бурлинский, Каменский, Кулундинский, Смоленский, Тальменский, Усть-Пристанский районы — по 2

Рубцовский, Солонешенский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 25 ноября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 101 430 человек, в том числе 8 243 ребенка.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 487 человек.

Кроме этого, 408 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

119 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 765, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.

В Алтайском крае резко выросло число полученных жителями больничных

11:45, 22.11.2021 665

Бийский рабочий