ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID-19 по Алтайскому краю на 25 ноября: заболели 528, умерло 32

Горняк22
6 часов Ago

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За сутки в крае зарегистрировано 528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 578 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19 – 29

Новые случаи

  • Барнаул – 131
  • Бийск – 43
  • Рубцовск – 25
  • Заринск – 23
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 20 заболевших
  • Завьяловский, Первомайский районы — по 14
  • Угловский район – 13
  • Алейск, Волчихинский, Михайловский, Романовский районы — по 12
  • Благовещенский, Троицкий, Усть-Калманский район — по 11
  • Алейский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский районы — по 10
  • Немецкий национальный, Тогульский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 9
  • Родинский район – 8
  • Заринский район – 7
  • Косихинский район – 6
  • Баевский, Локтевский районы — по 5
  • Быстроистокский, Тюменцевский районы – по 4
  • Алтайский, Залесовский, Ребрихинский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 3
  • Бурлинский, Каменский, Кулундинский, Смоленский, Тальменский, Усть-Пристанский районы — по 2
  • Рубцовский, Солонешенский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 25 ноября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 101 430 человек, в том числе 8 243 ребенка.

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 487 человек.
  • Кроме этого, 408 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 119 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 765, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289. Статистика COVID-19 по Алтайскому краю на 25 ноября: заболели 528, умерло 321

В Алтайском крае резко выросло число полученных жителями больничных

11:45, 22.11.2021 665

 

Бийский рабочий

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