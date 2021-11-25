ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 24 ноября: заболели 530, умерло 30

Горняк22
15 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 530 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 564 пациента, умерло 30 человек, все — от COVID-19

Новые случаи

  • Барнаул – 124
  • Бийск – 42
  • Заринск – 26
  • Рубцовск – 24
  • Усть-Калманский район – 23
  • Славгород – 19
  • Алейск – 17
  • Локтевский район – 14
  • Первомайский, Романовский районы — по 13 заболевших
  • Камень-на-Оби, Алейский, Третьяковский районы — по 12
  • Ребрихинский район – 11
  • Залесовский, Немецкий национальный районы — по 10
  • Заринский, Мамонтовский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 9
  • Павловский, Угловский районы — по 8
  • Завьяловский район – 7
  • Волчихинский, Крутихинский, Михайловский, Шипуновский районы – по 6
  • Бийский, Благовещенский, Кытмановский, Тальменский районы — по 5
  • Новоалтайск, Ключевский, Косихинский, Родинский районы — по 4
  • Кулундинский, Рубцовский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы — по 3
  • Калманский, Каменский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2
  • ЗАТО Сибирский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 24 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 520 человек.
  • 428 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 87 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 377 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 781, из них подключено к аппаратам ИВЛ –292.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 898

 

Бийский рабочий

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