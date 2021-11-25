Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 24 ноября: заболели 530, умерло 30
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За сутки зарегистрировано 530 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 564 пациента, умерло 30 человек, все — от COVID-19
Новые случаи
- Барнаул – 124
- Бийск – 42
- Заринск – 26
- Рубцовск – 24
- Усть-Калманский район – 23
- Славгород – 19
- Алейск – 17
- Локтевский район – 14
- Первомайский, Романовский районы — по 13 заболевших
- Камень-на-Оби, Алейский, Третьяковский районы — по 12
- Ребрихинский район – 11
- Залесовский, Немецкий национальный районы — по 10
- Заринский, Мамонтовский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 9
- Павловский, Угловский районы — по 8
- Завьяловский район – 7
- Волчихинский, Крутихинский, Михайловский, Шипуновский районы – по 6
- Бийский, Благовещенский, Кытмановский, Тальменский районы — по 5
- Новоалтайск, Ключевский, Косихинский, Родинский районы — по 4
- Кулундинский, Рубцовский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы — по 3
- Калманский, Каменский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2
- ЗАТО Сибирский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 24 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 520 человек.
- 428 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 87 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 377 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 781, из них подключено к аппаратам ИВЛ –292.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 898