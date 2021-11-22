ГОРНЯК22 22.11.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 21 ноября: заболели 535, умерло 32

Горняк22
2 часа Ago

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За сутки зафиксировано 535 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 535 пациентов, умерло 32 человека – все от ковида

Новые случаи

  • Барнаул – 128
  • Бийск – 49
  • Рубцовск – 47
  • Славгород – 32
  • Заринск – 21
  • Алейск – 18
  • Локтевский, Первомайский районы — по 14 заболевших
  • Павловский, Топчихинский районы — по 12
  • Бийский, Романовский районы — по 11
  • Немецкий национальный район – 10
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 9
  • Бурлинский, Ключевский районы — по 8
  • Михайловский район – 7
  • Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 6
  • Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы – по 5
  • Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы —  по 4
  • Баевский, Родинский районы — по 3
  • Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2
  • Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 21 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 708 человек.
  • 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 779, из них подключено к аппаратам ИВЛ –290.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 535 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Количество тестирований с учетом повторных исследований – 8000 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 146 373 комплекта вакцины против COVID-19. По данным на 21 ноября привито 969 659 человек.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 21 ноября: заболели 535, умерло 321

Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае

10:48, 21.11.2021 1218

 

Бийский рабочий

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