Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 21 ноября: заболели 535, умерло 32
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За сутки зафиксировано 535 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 535 пациентов, умерло 32 человека – все от ковида
Новые случаи
- Барнаул – 128
- Бийск – 49
- Рубцовск – 47
- Славгород – 32
- Заринск – 21
- Алейск – 18
- Локтевский, Первомайский районы — по 14 заболевших
- Павловский, Топчихинский районы — по 12
- Бийский, Романовский районы — по 11
- Немецкий национальный район – 10
- Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 9
- Бурлинский, Ключевский районы — по 8
- Михайловский район – 7
- Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 6
- Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы – по 5
- Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы — по 4
- Баевский, Родинский районы — по 3
- Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2
- Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 21 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 708 человек.
- 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
- 447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 779, из них подключено к аппаратам ИВЛ –290.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 535 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
Количество тестирований с учетом повторных исследований – 8000 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 146 373 комплекта вакцины против COVID-19. По данным на 21 ноября привито 969 659 человек.
Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае
10:48, 21.11.2021 1218