Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 21 ноября: заболели 535, умерло 32

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За сутки зафиксировано 535 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 535 пациентов, умерло 32 человека – все от ковида

Новые случаи

Барнаул – 128

Бийск – 49

Рубцовск – 47

Славгород – 32

Заринск – 21

Алейск – 18

Локтевский, Первомайский районы — по 14 заболевших

Павловский, Топчихинский районы — по 12

Бийский, Романовский районы — по 11

Немецкий национальный район – 10

Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 9

Бурлинский, Ключевский районы — по 8

Михайловский район – 7

Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 6

Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы – по 5

Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы — по 4

Баевский, Родинский районы — по 3

Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2

Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 21 ноября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 708 человек.

473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 779, из них подключено к аппаратам ИВЛ –290.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 535 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Количество тестирований с учетом повторных исследований – 8000 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 146 373 комплекта вакцины против COVID-19. По данным на 21 ноября привито 969 659 человек.

Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае

10:48, 21.11.2021 1218

Бийский рабочий