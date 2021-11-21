Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 20 ноября: заболели 534, умерло 29

2

За сутки зафиксировано 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 538 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19 — 27

Новые случаи

Барнаул — 120

Бийск — 47

Рубцовск — 45

Славгород — 19

Алейск — 18

Камень-на-Оби — 16

Благовещенский район — 14

Топчихинский район — 13

Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы — по 12 заболевших

Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы — по 11

Алейский, Змеиногорский, Родинский районы — по 10

Михайловский, Рубцовский районы — по 9

Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы — по 8

Егорьевский, Шипуновский районы — по 7

Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 6

Ключевский, Краснощековский районы — по 5

Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 4

Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы — по

Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы — по 2

Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 20 ноября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 744 человека.

409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ –305.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 364,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9613 человек в день.

Алтайский край получил новую партию вакцины «Спутник Лайт»

09:42, 18.11.2021 1498

Бийский рабочий