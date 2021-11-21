ГОРНЯК22 21.11.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 20 ноября: заболели 534, умерло 29

Горняк22
11 часов Ago

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За сутки зафиксировано 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 538 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19 — 27

Новые случаи

  • Барнаул — 120
  • Бийск — 47
  • Рубцовск — 45
  • Славгород — 19
  • Алейск — 18
  • Камень-на-Оби — 16
  • Благовещенский район — 14
  • Топчихинский район — 13
  • Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы — по 12 заболевших
  • Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы — по 11
  • Алейский, Змеиногорский, Родинский районы — по 10
  • Михайловский, Рубцовский районы — по 9
  • Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы — по 8
  • Егорьевский, Шипуновский районы — по 7
  • Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 6 
  • Ключевский, Краснощековский районы — по 5
  • Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 4
  • Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы — по
  • Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы — по 2
  • Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 20 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 744 человека.
  • 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ –305.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 364,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9613 человек в день.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 20 ноября: заболели 534, умерло 291

Алтайский край получил новую партию вакцины «Спутник Лайт»

09:42, 18.11.2021 1498

 

Бийский рабочий

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