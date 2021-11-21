Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 20 ноября: заболели 534, умерло 29
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За сутки зафиксировано 534 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 538 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19 — 27
Новые случаи
- Барнаул — 120
- Бийск — 47
- Рубцовск — 45
- Славгород — 19
- Алейск — 18
- Камень-на-Оби — 16
- Благовещенский район — 14
- Топчихинский район — 13
- Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы — по 12 заболевших
- Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы — по 11
- Алейский, Змеиногорский, Родинский районы — по 10
- Михайловский, Рубцовский районы — по 9
- Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы — по 8
- Егорьевский, Шипуновский районы — по 7
- Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 6
- Ключевский, Краснощековский районы — по 5
- Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 4
- Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы — по
- Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы — по 2
- Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 20 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 744 человека.
- 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ –305.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 364,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9613 человек в день.
Алтайский край получил новую партию вакцины «Спутник Лайт»
09:42, 18.11.2021 1498