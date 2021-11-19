Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 18 ноября: заболело 527, умерло 30

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 случаев коронавируса, выздоровел 461 пациент, умерло 30 человека, от COVID-19-30.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 527 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 158,

Бийск — 49,

Рубцовск — 43,

Алейск — 31,

Заринск — 29,

Славгород — 17,

Благовещенский район — 13,

Залесовский, Топчихинский районы — по 12 заболевших,

Камень на Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский районы — по 11,

Волчихинский, Мамонтовский, Шипуновский районы — по 8,

Завьяловский район — 7,

Заринский, Михайловский, Первомайский, Табунский районы — по 6,

Кулундинский, Ребрихинский, Усть — Калманский районы — по 5,

Калманский, Угловский районы — по 4,

Курьинский район — 3,

Новоалтайск, Ключевской, Новичихинский, Усть — Пристаньский районы – по 2,

Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 97 714 человек, в т. ч. 7823 детей. Выздоровели 68 717 человек (+ 461). Умерли 6 815 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 411 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 404 человека (+ 0).

По состоянию на 18 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 865 человек. Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 810, из них подключено к аппаратам ИВЛ –296.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 606.

53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.512 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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13:43, 18.11.2021 907

Бийский рабочий