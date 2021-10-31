Бийск: Стало известно, как в Алтайском крае будет работать Почта России в нерабочие дни

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Почтовые отделения изменят график своей работы в связи с Днем народного единства.

C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» в Алтайском крае будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений. Накануне все они закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 5 ноября офисы «Почты России» в Алтайском крае будут принимать клиентов по графику субботы.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

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10:01, 30.10.2021 1678

Бийский рабочий