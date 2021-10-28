Бийск: Стая бездомных собак терроризирует жителей и лицеистов на квартале АБ в Бийске
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В районе квартала АБ в Бийске свободно разгуливает стая бродячих собак
Как сообщают жители этого района, в вечернее время, да и днем порой страшно выходить на улицу. Пристанищем для псов стала заброшенная территория рядом с Бийским лицеем.
Бродячие собаки разгуливают по всему району. Днем в поисках пропитания они ходят небольшими группами, а ближе к вечеру сбиваются в большую стаю — разгуливают в оживленных местах и возле учебного заведения, пугая школьников и родителей.
Как рассказывают горожане, неоднократно были случаи, когда собаки бросались на прохожих. По сообщению сотрудников управления ЖКХ, в городе отловом собак занимается организация «Преданность». Бийская студия телевидения направила запрос в эту организацию.
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12:40, 11.10.2021 2851