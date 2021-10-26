ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Стало известно, будут ли в Алтайском крае продлевать школьные каникулы

Горняк22
12 часов Ago

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Вопрос о продлении каникул каждая школа будет решать самостоятельно.

Об этом сообщил в Telegram-канале депутат АКЗС Александр Молотов, который ранее выступал с предложением о возможности продления осенних каникул в школах из-за ростом числа заболевших коронавирусом.

— На краевом оперштабе принято решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации, — говорится в сообщении.

Напомним,ранее первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что школы в России могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней.

Стало известно, будут ли в Алтайском крае продлевать школьные каникулы1

Минпросвещения: школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

10:25, 23.10.2021 1323

 

 

Бийский рабочий

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