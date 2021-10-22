Бийск: Стало известно, как и где в Алтайском крае будет работать система QR-кодов

65

В Алтайском крае принято решение о введении QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей.

Необходимость введения новых мер обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Алтайском крае.

Участники заседания оперштаба посчитали, что введение QR-кодов будет стимулировать граждан привиться. Это позволит повысить темпы вакцинации, так как пока прививку от COVID поставили лишь около 30% жителей Алтайского края.

— Из-за недостаточного количества вакцинированных в регионе на протяжении нескольких недель отмечается ежедневный прирост числа заболевших, — сообщили в правительстве региона. — В ковидных госпиталях региона уже развернуто 4,5 тысячи коек, заполняемость растет, с каждым днем мест для пациентов остается все меньше.

Заседание оперштаба Фото: Антон Федотов

Губернатор региона Виктор Томенко отметил, что в прошлом году медорганизации работали на пределе, когда было развернуто 5900 коек, а их заполняемость составляла 90%.

— Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить, — заявил Виктор Томенко.

Выше некуда. Статистика по коронавирусу в Алтайском крае снова бьет рекорды

13:36, 19.10.2021 2468

Участники оперштаба обсудили опыт использования QR-кодов в других регионах страны и приняли согласованное решение о введении в Алтайском крае QR-протоколирования.

QR-коды понадобятся жителям региона при посещении объектов с массовым пребыванием людей, например, крупных торговых центров, учреждения культуры и общепита.

В регионе уже началась подготовке к введению QR-кодов в этой отрасли. За основу будет взят опыт регионов, которые уже используют такую практику.

Ожидается, что схема работы QR-кодов будет следующей: каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала «Госуслуги» соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и, вложив его в паспорт, носить с собой. С таким документом можно пойти в любое учреждение культуры.

На входе в заведения, где требуется QR-код, посетителям будет предложено предъявить его либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считается и человек сможет пройти в учреждение.

— Никаких существенных ограничений мы здесь не видим. Нужно вакцинироваться, получить сертификат и ходить свободно, — отметил заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров.

В пресс-службе правительства края сообщили, что перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным, будет определен в ближайшее время. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры.

При этом указ о введении в крае системы QR-кодов может быть подписан уже в понедельник, 25 октября. Об этом сообщает amic.ru ссылаясь на источник, знакомый с повесткой заседания регионального оперштаба.

Власти Алтайского края готовятся вводить QR-коды

06:05, 21.10.2021 1666

Бийский рабочий