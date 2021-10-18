Бийск: Стал известен уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Алтайском крае

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Федеральный оперативный штаб опубликовал данные об уровне коллективного иммунитета в регионах.

Согласно данным оперштаба, в Алтайском крае коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 36%.

При этом ранее специалисты заявляли, что существенно снизить заболеваемость можно только после достижения коллективного иммунитета в 80% Однако, данный показатель пока не достигнут ни в одном регионе России

Как отмечают в оперштабе, Алтайский край сегодня не выполняет четыре из пяти критериев региона свободного от COVID-19:

Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения — не соответствует

Охват тестированием не менее 200 на 100 тыс. населения. — соответствует

Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. — не соответствует

Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения. — не соответствует

Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива — не соответствует

По данным федерального оперштаба в регионе 713 389 тысяч жителей вакцинированы первым компонентом, 671 748 тысяч человек прошли полную вакцинацию.

Реанимации в «красных зонах» алтайских госпиталей переполнены

12:42, 16.10.2021 1850

Бийский рабочий