Бийск: Стало известно, в дома какого застройщика в Бийске переберутся спековцы

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Бийск ищет помещения, в которые будут переселят жителей «трех поросят»

Напомним, в Бийске утвердили программу расселения домов, построенных на улице Спекова. Дома эти возводили в рамках программы переселения из аварийного жилья, которой в этом году исполнилось десять лет.

По ней жители старого жилфонда должны были получить квартиры в новостройках, но новостройки оказались «экспериментальными», возведенными, по словам застройщика «Новолита», по европейским технологиям.

Но то ли технологии подвели, то ли сибирский климат не похож на европейский, но на дома вскоре стали жаловаться. Стены оказались тонкими, полы стали проваливаться, фасады облетать, в дома сквозь окна шла дождевая вода.

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Дело о «трех поросятах» было громким, с задержаниями чиновников, и в 2021 году привела к программе расселения. Бийск готов потратит 100 млн руб. на приобретение нового жилья для тех спековцев, которые в качестве переселенцев получали тут квартиры по программе 2011-2012 годов. За два года расселить предстоит 69 квартир, значительную часть из них — до конца 2021 года.

Город уже провел аукцион по выбору подрядчика, готового предоставить спековским переселенцам новые жилые площади для очередного переселения. Им стало предприятие «Материалстройсервис».

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Известный бийский застройщик стал единственным, кто заявился на тендер.

При этом предоставить площади для спековцев предприятие готово не по всем выставленным лотам.

Дома на ул. Спекова, известные в народе как "три поросенка". Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Новое жилье, которое требуется предоставить взамен площадей в «трех поросятах» город разбил на несколько лотов.

Застройщика-победителя заинтересовали только два из них — те, в которых площадь предоставляемого жилья близка к 20 «квадратам» или выше.

Так, в первом лоте — 15 помещений: от 18,7 кв. м до 27,3 кв. м. Их «Материалстройсервис» готов предоставить за 17,7 млн руб.

Во втором — 10 помещений: от 19,7 кв. м до 50,2 кв. м. Цена вопроса — 14,7 млн руб.

А вот аукцион по третьему лоту признан не состоявшимся. Заявок на него не поступило. Причина, по всей видимости, в том, что площади помещений, которые нужно предоставить подрядчиком, слишком маленькие — есть даже в 13,4 кв. м.

При этом в документации на тендер указано, что это не жилая, а общая площадь квартиры — то есть включительно с помещениями «предназначенными для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас». Обязательно должен быть санузел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз и раковину при технологической возможности.

Площадь квартир, которую по условиям контракта должен предоставить подрядчик, часто и оказывается камнем преткновения между муниципалитетом и застройщиками. У последних просто нет столь маленьких квартир. Впрочем, не возбраняется дать жилье и большей площади, но оплаты за «лишние» квадраты не будет.

Вот такие комнаты-коридоры получили переселенцы программы 2017 года. Фото: Бийское телевидение

Предоставляемые квартиры по требованиям контракта должны иметь чистовую отделку «под ключ», утепленную дверь с глазком, межкомнатные двери, мойку со смесителем, керамическую плитку на полу в ванной комнате и кладовке, и ламинат или линолеум в остальных помещениях.

Сами дома, где будут предоставлены квартиры для переселения, должны иметь благоустроенную придомовую территорию с озеленением, малыми архитектурными формами и детским игровым комплексом.

Предоставленные помещения должны находиться на территории Бийска за исключением районов Сорокино, Жаворонково, Нефтебазы, Нагорныого, Одинцовки, Фоминского, Молодежки и Мирного.

В домах должно быть не менее пяти этажей, а износ многоквартирных домов не должен составлять более 30 процентов.

Кстати, гарантийный срок на предоставляемые спековским переселенцам жилые помещения должен быть 12 месяцев — столько же дают, к примеру, на смартфон.

Бийский рабочий