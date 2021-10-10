Бийск: Старая схема: бийчанин попросил у прохожего позвонить и не вернулся

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С сообщением о краже в отдел полиции «Восточный» обратился 27-летний житель Бийска.

По словам мужчины, он находился в магазине, когда к нему подошел неизвестный с просьбой одолжить мобильный телефон. Якобы у него проблемы со своим гаджетом, а нужно срочно сделать звонок. Потерпевший дал смартфон, злоумышленник начал набирать номер, вышел на улицу и больше не вернулся.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний бийчанин. В содеянном он сознался. Похищенный телефон изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства по явке.

В Бийске произошел резкий скачок числа преступлений, связанных с мошенничеством

11:50, 09.10.2021 582

Бийский рабочий