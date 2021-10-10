Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 октября: заболело 294, умерло 25

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 294 новых случаев коронавируса, выздоровело 45 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19-18.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 294 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 94,

Бийск – 33,

Рубцовск – 26,

Алейск – 13,

Славгород – 10,

Яровое – 8,

Заринск – 7,

Рубцовский район – 6,

Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы – по 5,

Алейский, Первомайский районы – по 4,

Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 3,

Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район – по 2,

Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 134 человека, в т. ч. 5919 ребенка. Выздоровели 59 921 человек (+ 45).

По состоянию на 9 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3197 человек. Кроме этого, 457 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 615, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек — 515.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.242 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Эволюция вируса и ухудшение обстановки. Коротко о ситуации с COVID на 9 октября

07:14, 09.10.2021 1107

Бийский рабочий