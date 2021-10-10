ГОРНЯК22 10.10.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 октября: заболело 294, умерло 25

Горняк22
12 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 294 новых случаев коронавируса, выздоровело 45 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19-18.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 294 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул – 94,
  • Бийск – 33,
  • Рубцовск – 26,
  • Алейск – 13,
  • Славгород – 10,
  • Яровое – 8,
  • Заринск – 7,
  • Рубцовский район – 6,
  • Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы  – по 5,
  • Алейский, Первомайский районы  – по 4,
  • Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 3,
  • Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район – по 2,
  • Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район –  по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 134 человека, в т. ч. 5919 ребенка. Выздоровели 59 921 человек (+ 45).

По состоянию на 9 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3197 человек. Кроме этого, 457 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 615, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек — 515.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.242 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 октября: заболело 294, умерло 251

Эволюция вируса и ухудшение обстановки. Коротко о ситуации с COVID на 9 октября

07:14, 09.10.2021 1107

Бийский рабочий

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