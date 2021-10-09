Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 8 октября: заболело 285, умерло 29

0

За сутки зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 61 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 — 24

Новые случаи

Барнаул — 89

Бийск — 27

Рубцовск — 26

Заринск, Топчихинский район — по 8

Славгород, Калманский, Рубцовский районы — по 7

Яровое, Зональный, Кулундинский, Павловский районы — по 6

Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 5

Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 4

Алейск, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 3

Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Родинский районы — по 2

Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 8 октября

По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3175 человек.

491 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4132 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4132-3175-491=466.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 278,96 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7540 человек в день.

Вакцинация в Алтайском крае на 8 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины.

На 8 октября в Алтайском крае прививается 703361 человек, в том числе:

38 563 человека получили первую прививку;

658 492 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

6 306 человек прошли повторную вакцинацию.

Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы

16:03, 07.10.2021 1587

Бийский рабочий