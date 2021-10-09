Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 8 октября: заболело 285, умерло 29
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За сутки зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 61 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 — 24
Новые случаи
- Барнаул — 89
- Бийск — 27
- Рубцовск — 26
- Заринск, Топчихинский район — по 8
- Славгород, Калманский, Рубцовский районы — по 7
- Яровое, Зональный, Кулундинский, Павловский районы — по 6
- Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 5
- Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 4
- Алейск, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 3
- Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Родинский районы — по 2
- Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 8 октября
По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3175 человек.
491 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.
Минздравом края развернуто 4132 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4132-3175-491=466.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 278,96 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7540 человек в день.
Вакцинация в Алтайском крае на 8 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины.
На 8 октября в Алтайском крае прививается 703361 человек, в том числе:
- 38 563 человека получили первую прививку;
- 658 492 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 6 306 человек прошли повторную вакцинацию.
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16:03, 07.10.2021 1587