Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 7 октября: заболело 278, умерло 27

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За сутки зарегистрировано 278 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 46 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19 — 19

Новые случаи

Барнаул – 86

Бийск – 24

Рубцовск – 23

Алейск – 14

Яровое – 10

Змеиногорский, Калманский районы – по 7 заболевших

Бийский, Михайловский районы – по 6, Заринск

Павловский район – по 5

Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 4

Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3

ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Целинный район – 2

Новоалтайск, Алтайский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Смоленский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 7 октября

По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3165 человек.

473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4132 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек — 494.

Вакцинация в Алтайском крае на 7 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края.

На 7 октября прививается 700578 человек, в том числе:

38 460 человек получили первую прививку;

656 106 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

6 012 человек прошли повторную вакцинацию.

В Алтайском крае на фоне подъема ковид минздрав наращивает коечный фонд

13:13, 07.10.2021 535

Бийский рабочий