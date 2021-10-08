Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 7 октября: заболело 278, умерло 27
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За сутки зарегистрировано 278 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 46 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19 — 19
Новые случаи
- Барнаул – 86
- Бийск – 24
- Рубцовск – 23
- Алейск – 14
- Яровое – 10
- Змеиногорский, Калманский районы – по 7 заболевших
- Бийский, Михайловский районы – по 6, Заринск
- Павловский район – по 5
- Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 4
- Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3
- ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Целинный район – 2
- Новоалтайск, Алтайский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Смоленский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 7 октября
По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3165 человек.
473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.
Минздравом края развернуто 4132 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек — 494.
Вакцинация в Алтайском крае на 7 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края.
На 7 октября прививается 700578 человек, в том числе:
38 460 человек получили первую прививку;
656 106 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
6 012 человек прошли повторную вакцинацию.
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13:13, 07.10.2021 535