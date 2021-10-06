Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 5 октября: заболело 270, умерло 28
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 270 случаев коронавируса, выздоровело 47 пациента, умерло 28 человек, от COVID-19-16.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 270 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул – 81,
- Рубцовск — 20,
- Заринск — 15,
- Бийск — 12,
- Бийский район 10,
- Топчихинский — 8,
- Алейский, Волчихинский, Локтевский, Усть-Калманский районы — 7,
- Залесовский, Третьяковский, Шипуновский — 6,
- Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, Тонульский район — 5,
- Калманский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский — 4,
- Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский — 3,
- Алтайский, зональный Красногорский, Петропавловский, Советский, Шелаболихинский — 2,
- Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, табунский, Тальменский, Тюменцевский район — 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79002 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 745 человек (+ 27).
По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек. Кроме этого, 445 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.
Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. Резервных коек — 462.
17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.285 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
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14:11, 05.10.2021 410