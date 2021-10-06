Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 5 октября: заболело 270, умерло 28

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 270 случаев коронавируса, выздоровело 47 пациента, умерло 28 человек, от COVID-19-16.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 270 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 81,

Рубцовск — 20,

Заринск — 15,

Бийск — 12,

Бийский район 10,

Топчихинский — 8,

Алейский, Волчихинский, Локтевский, Усть-Калманский районы — 7,

Залесовский, Третьяковский, Шипуновский — 6,

Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, Тонульский район — 5,

Калманский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский — 4,

Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский — 3,

Алтайский, зональный Красногорский, Петропавловский, Советский, Шелаболихинский — 2,

Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, табунский, Тальменский, Тюменцевский район — 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79002 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 745 человек (+ 27).

По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек. Кроме этого, 445 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.

Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. Резервных коек — 462.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.285 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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14:11, 05.10.2021 410

Бийский рабочий