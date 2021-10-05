Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 4 октября: заболело 267, умерло 25
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За сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 27 пациента, умерло 25 человек, от COVID-19 — 19
Новые случаи
- Барнаул – 73
- Бийск – 17
- Заринск, Рубцовск – по 16
- Славгород – 9
- Алейск – 8
- Яровое, Усть-Калманский район – по 7
- Волчихинский, Калманский район – по 6
- Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский, Топчихинский районы — по 5
- Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших
- Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский Тогульский районы — по 3
- Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2
- Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 4 октября
По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3168 человек.
454 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236.
Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4038-3168-454=416.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 268,64 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2815 человек в день.
Вакцинация в Алтайском крае на 4 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.
На утро 4 октября привито 694365 человек, в том числе:
- 37 999 человек получили первую прививку;
- 651 153 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 5 213 человек человека прошли повторную вакцинацию.
В Алтайском крае рассмотрят вопрос приостановки плановой медпомощи
15:40, 04.10.2021 1107