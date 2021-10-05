ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 4 октября: заболело 267, умерло 25

Горняк22
11 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 27 пациента, умерло 25 человек, от COVID-19 — 19

Новые случаи

  • Барнаул – 73
  • Бийск – 17
  • Заринск, Рубцовск – по 16
  • Славгород – 9
  • Алейск – 8
  • Яровое, Усть-Калманский район – по 7
  • Волчихинский, Калманский район – по 6
  • Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский, Топчихинский районы — по 5
  • Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших
  • Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский Тогульский районы — по 3
  • Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский,  Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2
  • Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 4 октября

По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3168 человек.

454 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236.

Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4038-3168-454=416.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 268,64 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2815 человек в день.

Вакцинация в Алтайском крае на 4 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 4 октября привито 694365 человек, в том числе:

  • 37 999 человек получили первую прививку;
  • 651 153 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
  • 5 213 человек человека прошли повторную вакцинацию.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 4 октября: заболело 267, умерло 251

В Алтайском крае рассмотрят вопрос приостановки плановой медпомощи

15:40, 04.10.2021 1107

 

Бийский рабочий

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