Бийск: Стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» в Бийске

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Завершилось предварительное голосование «Единой России».

30 мая бийчане пришли на избирательные участки, чтобы поддержать тех, кого хотят увидеть в списках голосования в сентябре.

— Выборы в Государственную Думу и Алтайское краевое Заксобрание — это главное политическое событие 2021 года, — отметил Сергей Ларейкин, председатель местного отделения партии «Единая Россия». — 30 мая в Бийске работало 22 избирательных участка, работой которых мы завершили этап предварительного голосования.

В этом году участники предварительного голосования выбирали, как голосовать — на сайте pg.er.ru или на счетном участке. Молодежь, ожидаемо, в большей мере предпочла дистанционное голосование. Люди постарше пришли на участки.

Здесь же, на участках можно было встретить и тех, чьи фамилии есть в бюллетенях. Так, депутат Госдумы Александр Прокопьев пришел посмотреть, как проходит голосование на участке спорткомплекса «Заря» на АБ, пообщался с председателем комиссии Олесей Неверовой и активистами городского совета ветеранов.

— Прежде, чем выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму, я сделал отчет о проделанной работе за пять лет. Он есть как в печатном виде, так и размещен в сети, — пояснил Александр Прокопьев. — Надеюсь, отчет даст возможность людям сформировать объективное мнение о работе, проделанной на округе, и сделать свой выбор в предварительном голосовании.

Андрей Абрамов, депутат АКЗС, также заявивший свою кандидатуру на предварительное голосование, проехал по счетным участкам своего округа. Яна Гусева, председатель счетной комиссии, расположенной в управлении по работе с населением, рассказала депутату, что на предварительном голосовании, как на выборах, утром идут люди постарше, в обед и попозже — те, кто помоложе.

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Среди голосующих — и участник предварительного голосования Максим Беседовский. Он работает главным инженером в РЭП, но в своем районе Вокзала его знают как активного общественника, который все силы направляет на благоустройство. Он тоже рассчитывает на поддержку бийчан.

У наших соседей в поселке Мирный Зонального района избирательный участок работал в местном Доме культуры. Людей тут много, шли компаниями, семьями.

В семье Степановых есть те, для кого участие в предварительном голосовании — первое в жизни. На участок Роман и Надежда пришли с двухгодовалым Степой.

Елена Колыванова, жительница Мирного, говорит, что такова особенность небольших населенных пунктов: когда видишь, что друзья, родные или соседи идут на выборы, тоже собираешься.

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Ровно в восемь вечера все участки закрылись, и счетные комиссии принялись за подсчет. Работы немало, ведь каждый выборщик получал четыре бюллетеня. Необходимо было посчитать результаты на всех участках и сложить их с итогами голосования, проходившего в онлайн-режиме.

Первые итоги голосования стали известны только вечером понедельника, а сводная таблица по всем округам и территориальным группам появилась и вовсе ближе к полуночи.

Так, на предварительном голосовании для выдвижения кандидата на выборы в Госдуму по Бийскому одномандатному округу победу одержал Александр Прокопьев — за него проголосовало 87,22 % выборщиков.

Стали известны и победили на одномандатных округах при выдвижении кандидатов на выборы в АКЗС. Ими стали Татьяна Ильюченко (57,87%) — на округе №29; Андрей Абрамов (55,94%) — на округе №30; Григорий Бахтин (65,44%) — на округе №31.

Также определились лидеры голосования по территориальным спискам на округах. В территориальной группе №29 ими стали Алексей Круглов (1 место) и Артем Астанин (2 место). В территориальной группе №30 — Евгений Плахотин (1 место) и Марина Сергеева (2 место). В территориальной группе №31 — Максим Ленский (1 место) и Александр Зорих (2 место).

Бийский рабочий