Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 28 мая: заболели 59, умерло 11

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За сутки зарегистрирован 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 35 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19 — 11.

Новые случаи:

Барнаул – 30

Камень-на-Оби, Чарышский район – по 3 заболевших

Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы – по 2 заболевших

Рубцовск, Благовешенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть – Пристанский районы — по 1 заболевшему.

Умерло 3 207 (+ 11 за сутки) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 277 (+ 11) человек; иные причины смерти – 930 (+0) человек.

Количество тяжелобольных – 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 51.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 300 447 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 28 мая привито 244 896 (+ 3 621 за сутки) человек, в том числе: 48 611 (+ 1 061 за сутки) человек получили первую прививку; 196 285 (+ 2 560 за сутки) человек полностью привиты (получили две прививки).

В Бийске 27 мая не выявлено ни одного нового случая коронавируса

11:05, 27.05.2021 1207

Бийский рабочий