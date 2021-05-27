Бийск: Стали известны подробности лишения главы Бийского района третьего диплома

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Бывшего главу Бийского района Евгения Якубу лишили третьего диплома о высшем образовании.

Этот диплом был получен Якубой в Белокурихинском филиале АлтГУ по направлению «Юриспруденция». Однако, Железнодорожный районный суд Барнаула постановил, что экс-глава окончил данный вуз по ускоренной программе, не имея на то оснований. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

В Белокурихинском филиале АлтГУ Якубе перезачли некоторые учебные дисциплины в связи с наличием диплома ФГУ ВПО «Сибирская академия государственной службы». Но в 2020 году этот документ был признан недействительным по постановлению Октябрьского районного суда Новосибирска. Тогда было выявлено, что экс-глава получал «корочки» разных вузов и документы о высшем образовании, хотя на деле не имел права ни на одно.

Евгений Якуба остался без диплома о высшем образовании по решению суда

13:01, 05.07.2020 5270

Представители АлтГУ в суде оставили разрешение исковых требований на усмотрение суда, пояснив, что при поступлении Якубы у вуза не было возможности проверить подлинность предоставляемых им документов и это не входило в их обязательства.

Представитель Евгения Якубы в суде в свою очередь полагала, что исковые требования прокуратуры удовлетворять не стоит, поскольку на момент поступления Якубы в АлтГУ диплом «Сибирской академии государственной службы» еще не был признан недействительным. Кроме того, юрист указывала на якобы пропущенный срок исковой давности и имеющиеся, на ее взгляд, процессуальные нарушения.

Однако, райсуд все же обязал Якубу вернуть диплом о получении степени бакалавра по направлению «Юриспруденция» в АлтГУ. Сделать это экс-глава должен в течение 15 дней с момента вступления в силу соответствующего решения.

Бийский рабочий