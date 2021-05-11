Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 10 мая: заболели 60, умерло 8

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 60 случаев коронавируса, выздоровело 42 пациента, умерло 8 человек, от COVID-19-8.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 21,

Бийск – 9,

Рубцовск, Бийский район – по 5 заболевших,

Локтевский район – 4,

Новоалтайск – 3,

ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Смоленский, Троицкий районы – по 2 заболевших,

Белокуриха, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 332 человека, в т.ч. 3 444 ребенка. Выздоровели всего 45 259 (+ 42) человек.

По состоянию на 10 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 712 человек. Кроме этого, 223 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 189 (-1 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 76 (-4 за сутки).

Умерло 3 042 (+ 8) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 127 (+ 8) человек; иные причины смерти – 915 (+0) человек.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек — 371.

3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий