Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 мая: заболели 63, умерло 6

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За сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

Новые случаи:

Барнаул – 21

Бийск – 8

Рубцовск – 6

Егорьевский, Локтевский районы – по 3 заболевших

Славгород, Ключевский, Рубцовский районы – по 2 заболевших

Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Умерло 3 034 (+ 6 за сутки) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 119 (+ 6) человек; иные причины смерти – 915 (+0) человек.

Количество тяжелобольных – 190, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утром 9 мая привито 204 042 (+ 623 за сутки) человека, в том числе: 58 583 человека получили первую прививку; 145 459 человек полностью привиты (получили две прививки).

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

10:32, 07.05.2021 853

Бийский рабочий