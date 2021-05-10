ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 мая: заболели 63, умерло 6

Горняк22
19 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

Новые случаи:

  • Барнаул – 21
  • Бийск – 8
  • Рубцовск – 6
  • Егорьевский, Локтевский районы – по 3 заболевших
  • Славгород, Ключевский, Рубцовский районы – по 2 заболевших
  • Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Умерло 3 034 (+ 6 за сутки) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 119 (+ 6) человек; иные причины смерти – 915 (+0) человек.

Количество тяжелобольных – 190, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утром 9 мая привито 204 042 (+ 623 за сутки) человека, в том числе: 58 583 человека получили первую прививку; 145 459 человек полностью привиты (получили две прививки).

Статистика COVID по Алтайскому краю на 9 мая: заболели 63, умерло 61

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10:32, 07.05.2021 853

 

Бийский рабочий

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