Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 3 мая: заболели 69, умерло 10

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 69 случаев коронавируса, выздоровело 70 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19-10.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 23,

Бийск – 8,

Рубцовск – 7,

Бийский район — 4,

Славгород – 3,

Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,

Алейск, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 884 человека, в т.ч. 3 419 детей. Выздоровели всего 44 802 (+ 70) человека.

По состоянию на 3 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 788 человек. Кроме этого, 215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 200 (-10 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 78 (-2 за сутки).

Умерло 2 990 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 083 (+ 10) человека; иные причины смерти – 907 (+0) человек.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек — 603.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.116 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий