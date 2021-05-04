Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 3 мая: заболели 69, умерло 10
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 69 случаев коронавируса, выздоровело 70 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19-10.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул – 23,
- Бийск – 8,
- Рубцовск – 7,
- Бийский район — 4,
- Славгород – 3,
- Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 884 человека, в т.ч. 3 419 детей. Выздоровели всего 44 802 (+ 70) человека.
По состоянию на 3 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 788 человек. Кроме этого, 215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 200 (-10 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 78 (-2 за сутки).
Умерло 2 990 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 083 (+ 10) человека; иные причины смерти – 907 (+0) человек.
Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек — 603.
4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.116 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.