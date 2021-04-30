Бийск: Стало известно, расписание автобусов и трамваев в Бийске на майские праздники

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В длинные майские праздники общественный транспорт будет работать по расписанию выходных.

С 1 по 10 мая городской автомобильный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, сообщает Транспортный порта Бийска. Трамваи же будут работать по субботнему расписанию с 3 по 8 мая, а также 10 мая.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте в разделе «Расписание» и по телефонам: 55 55 09 (диспетчерская автоперевозок), 44 34 05 (диспетчерская электротранспорта).

Напомним, ранее стало известно расписание маршрутов автобусов для дачников. Они начнут свою работу с 1 мая.

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников

16:33, 26.04.2021 969

Бийский рабочий