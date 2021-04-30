ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Стало известно, расписание автобусов и трамваев в Бийске на майские праздники

Горняк22
8 часов Ago

0

В длинные майские праздники общественный транспорт будет работать по расписанию выходных.

С 1 по 10 мая городской автомобильный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, сообщает Транспортный порта Бийска. Трамваи же будут работать по субботнему расписанию с 3 по 8 мая, а также 10 мая.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте в разделе «Расписание» и по телефонам: 55 55 09 (диспетчерская автоперевозок), 44 34 05 (диспетчерская электротранспорта).

Напомним, ранее стало известно расписание маршрутов автобусов для дачников. Они начнут свою работу с 1 мая.

Стало известно, расписание автобусов и трамваев в Бийске на майские праздники1

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников

16:33, 26.04.2021 969

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о том, какие аспекты работы Правительства региона депутатам представляются наибол

Ключевский район: Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о том, какие аспекты работы Правительства региона депутатам представляются наибол

Горняк22
8 часов Ago
Важно знать СМ Фото - Во время отчета Губернатор проанализировал работу не только за 2020 год, но и за все...
Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко: В Алтайском крае значительно нарастили объем средств на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения

Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко: В Алтайском крае значительно нарастили объем средств на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения

Горняк22
8 часов Ago
В ходе представления на сессии АКЗС ежегодного отчета о деятельности Правительства края в 2020 году, Губернатор напомнил, что в жилищно-коммунальном...
Ключевский район: Виктор Томенко: 2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений

Ключевский район: Виктор Томенко: 2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений

Горняк22
8 часов Ago
Это отметил в своем докладе в рамках отчета о деятельности Правительства края в 2020 году Губернатор на 53-й сессии АКЗС....
Ключевский район: Губернатор края Виктор Томенко сегодня представляет отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства края в 2020 году

Ключевский район: Губернатор края Виктор Томенко сегодня представляет отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства края в 2020 году

Горняк22
8 часов Ago
В настоящий момент глава региона выступает с отчетом на 53-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Фото Катунь 24 Фото Во...
Ключевский район: Развитие речного транспорта в Алтайском крае согласуется с национальным проектом, разрабатываемом по поручению Президента России

Ключевский район: Развитие речного транспорта в Алтайском крае согласуется с национальным проектом, разрабатываемом по поручению Президента России

Горняк22
8 часов Ago
В ходе представления отчетного доклада на сессии АКЗС, Виктор Томенко сообщил, что в последние годы значительные ресурсы в регионе направляются...

Читать по теме:

ВТОПЕ: