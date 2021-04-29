ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Стало известно, как будет работать Почта России в майские праздники

Горняк22
16 часов Ago

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Почта России изменит режим работы отделений в майские праздники.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, сообщили в компании.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. 

Стало известно, как будет работать Почта России в майские праздники1

Из-за праздников в Алтайском крае изменили график выплаты пенсий за май

18:36, 27.04.2021 745

Бийский рабочий

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