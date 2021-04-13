Бийск: Стала известна стоимость путевок в пришкольные лагеря Бийска

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На базе 23 образовательных учреждений Бийска этим летом будут работать пришкольные лагери.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Студеникин.

Так, на базе 17 школ – 1, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 20, 25, 33, 34, 40, гимназий №№1, 2 и 11, а также Кадетской школы смены в профильных лагерях с дневным пребыванием будут составлять 7 календарных дней, а стоимость путевки в них определена в 600 рублей. В каждой из школ будет выделять от 50 до 60 путевок за счет средств бюджета города.

Еще при шести школах лагери будут работать по 12 дней, а стоимость их посещения (так же – с дневным пребыванием) будет составлять 1200 руб. Такие лагери будут работать на базе школ №№ 7, 9, 15, 19, 21, 41.

Путёвок в детские оздоровительные лагеря Бийска на всех может не хватить

13:41, 06.04.2021 900

Также в этом году будут работать и загородные лагери – «Лесная сказка», «Ракета» и «Факел». Смена в 14 календарных дней в них будет стоить 18,5 тыс. руб., при этом для детей работников муниципальных учреждений частично оплату возьмет на себя городской бюджет – его доля составит 4350 руб. Как правило, часть расходов берут на себя и работодатели родителей.

Бийский рабочий