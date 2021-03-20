Бийск: Стало известно, когда в Бийске отключат горячую воду для гидроиспытаний

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Гидравлические испытания в Бийске начнутся 12 мая.

Основная часть бийчан (67% населения Бийска) живет на правом берегу реки Бия и получает тепло и горячую воду от ТЭЦ. Здесь опрессовка тепловых сетей будет проводиться поочередно.

Этот метод стал доступным только после того, как в 2020 году СГК выполнила реконструкцию системы теплоснабжения Бийска. В итоге энергетики получили возможность проводить локальную опрессовку с последующими ремонтами поэтапно в разных районах города, при этом не отключать от ресурса основную часть потребителей.

В 2021 году временные рамки проведения гидравлических испытаний теплосетей контура Бийской ТЭЦ должны остаться теми же, но поменяется очередность этапов.

Этапы гидравлических испытаний контура тепловых сетей Бийской ТЭЦ в 2021 году

1 этап: ТМ-1

с 12 по 25 мая

квартал АБ, ул. Кутузова, ул. Прибыткова, ул. Докучаева, ул. Матросова, пер. Липового, Васильева, ул. Чайковского (р-н бассейна «Дельфин»), ул. Трофимова (р-он Переезда), Пос. Котельщиков, ул. Угольная, ул. Огородная, район Вокзала.

2 этап: ТМ-3,4

с 26 мая по 8 июня

пос. Химиков, район Кирпичного завода, ул. Разина, ул. Чайковского (до пер. Липового), поселок Сорокино, поселок Молодежный.

3 этап: ТМ-2

с 9 июня по 22 июня

мкр. Зеленый клин, район Вокзала ( жилмассив у школы №8), район Табачной фабрики, район Спиртзавода, Старый центр.

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Подробнее о гидравлических испытаниях в 2021 году можно прочитать

здесь

Бийский рабочий