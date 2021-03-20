ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Стало известно, когда в Бийске отключат горячую воду для гидроиспытаний

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

6

Гидравлические испытания в Бийске начнутся 12 мая.

Основная часть бийчан (67% населения Бийска) живет на правом берегу реки Бия и получает тепло и горячую воду от ТЭЦ. Здесь опрессовка тепловых сетей будет проводиться поочередно.

Этот метод стал доступным только после того, как в 2020 году СГК выполнила реконструкцию системы теплоснабжения Бийска. В итоге энергетики получили возможность проводить локальную опрессовку с последующими ремонтами поэтапно в разных районах города, при этом не отключать от ресурса основную часть потребителей.

В 2021 году временные рамки проведения гидравлических испытаний теплосетей контура Бийской ТЭЦ должны остаться теми же, но поменяется очередность этапов.

Этапы гидравлических испытаний контура тепловых сетей Бийской ТЭЦ в 2021 году

 

1 этап: ТМ-1 
с 12 по 25 мая 
квартал АБ, ул. Кутузова, ул. Прибыткова, ул. Докучаева, ул. Матросова, пер. Липового, Васильева, ул. Чайковского (р-н бассейна «Дельфин»), ул. Трофимова (р-он Переезда), Пос. Котельщиков, ул. Угольная, ул. Огородная, район Вокзала.

 

2 этап: ТМ-3,4 
с 26 мая по 8 июня 
пос. Химиков, район Кирпичного завода, ул. Разина, ул. Чайковского (до пер. Липового), поселок Сорокино, поселок Молодежный.

 

3 этап: ТМ-2 
с 9 июня по 22 июня 
мкр. Зеленый клин, район Вокзала ( жилмассив у школы №8), район Табачной фабрики, район Спиртзавода, Старый центр.

 

Яндекс.КартыЯндекс.Карты — поиск мест и адресов, городской транспорт

 

Подробнее о гидравлических испытаниях в 2021 году можно прочитать

здесь 

 

 

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar