Бийск: Стало известно, кто отремонтирует переулок Складской в Бийске

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В Бийске определились, кто выполнит ремонт дороги в районе педундиверситета.

В Бийске подели итоги тендера по поиску подрядной организации, которая летом займется ремонтом дороги по переулку Складскому.

Ей стало Юго-Восточное ДСУ, до этого часто выполнявшее в Бийске подобные работы. Стоимость контракта — 22,179 млн руб.

Напомним, на это лето намечен ремонт дороги на участке переулка Складского от улицы Чехова до пересечения с улицей Шевченко. Все отремонтировать, а по сути – построить заново – нужно 722 метра дороги.

В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор

13:41, 12.02.2021 2035

Кроме того, тут появится светофор. Его установят на пересечении переулка Складского и улицы Шевченко, недалеко от магазина «Стрела».

Бийский рабочий