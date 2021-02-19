Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 17 февраля: заболели 155, умерли 13 • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 17 февраля: заболели 155, умерли 13

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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За прошедшие сутки зарегистрировано 155 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 152 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 — 10.

Новые случаи:

  • Барнаул – 43
  • Бийск – 12
  • Рубцовск – 9
  • Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших
  • Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших
  • Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы – по 3 заболевших
  • Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших
  • Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Умерло 2 212 (+13 за сутки) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1408 (+10) человек; иные причины смерти – 804 (+3) человека.

Количество тяжелобольных – 362 (-11 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103 (+2 за сутки).

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 505 человек.
  • 570 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
  • 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324, резервных коек — 860.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 104 человека, в том числе 2 834 ребенка. Выздоровели всего 37 685 (+152 за сутки) человек.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 17 февраля: заболели 155, умерли 131

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08:47, 18.02.2021 445

 

Бийский рабочий

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