Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 14 февраля: заболели 167, умерли 14 • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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За прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 177 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 — 13.

Новые случаи:

Барнаул – 45

Бийск – 16

Рубцовск – 13

Заринск – 5

Алейск, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Третьяковский районы – по 3 заболевших

Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших

Алейский, Алтайский, Благовещениский, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Советский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Умерло 2 159 (+14 за сутки) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1365 (+13) человек; иные причины смерти – 794 (+1) человека.

Количество тяжелобольных – 370 (+2 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99 (-2 за сутки).

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 571 человек.

611 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

29 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324, резервных коек — 753.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 463 человека, в том числе 2 779 детей. Выздоровели всего 37 090 (+177 за сутки) человек.

Коронавирус в России и на Алтае: коротко о ситуации на 14 февраля

08:11, 14.02.2021 546

Бийский рабочий