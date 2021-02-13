Бийск: Стал известен список территорий и дворов, которые благоустроят в Бийске • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Алтайском крае определен перечень территорий, которые будут благоустроены в крае в 2021 по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В него вошли объекты, выбранные по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований. Мероприятия будут проведены в 42 муниципальных образованиях, в которых планируется обновить 120 дворов и 55 общественных пространств. На эти цели будет направлено 687,8 млн рублей, 663,4 млн из которых – это средства федерального бюджета.

Как и в прошлом году, в программе по благоустройству участвуют города, в которых ежегодно удается отремонтировать не только общественные территории, но и дворы многоквартирных домов. Так, в план текущего года вошли: Барнаул – 65 дворов, Бийск – 20, Алейск – 4, Новоалтайск – 4, Заринск – 4, Рубцовск – 15, Славгород – 5, Белокуриха – 2, Яровое – 1.

В Минстрое региона отметили, что дворовые территории отбирались по принципу наличия потребности в ремонте дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн, т.е. выполнения работ из так называемого минимального перечня, так же учитывалось пожелание жителей оборудовать детские и спортивные площадки, при условии софинансирования ими таких дополнительных мероприятий.

В Бийске в 2021 году планируется благоустройство двух общественных зон для отдыха и прогулок – это:

площадь 9 Января в границах от улицы Григория Васильева до Горно-Алтайской;

парк Строителей в границах от улиц Ломоносова, Емельяна Пугачева, Петра Чайковского, Ленинградской.

Добавим, что до сих пор остаются незаконченными работы в парке на Зеленом клине у которого пока нет названия. Это «должок» программы благоустройства с прошлого года – то есть, по факту, к осени 2021 года в Бийске должно появиться три новых парка.

Кроме того, в прошлом году Бийск провалил программу благоустройства дворов – в 2021 году недоделки будут заканчивать, а новых дворов возьмут в работу в разы меньше – всего 20 вместо 90-100 как это бывало обычно.

Так, по плану в этом году в Бийске отремонтируют следующие дворы:

Ул. 2-я Набережная, д. 2/1

Ул. 8 Марта, д.3

Ул. 8 Марта, д.5

Ул. 8 марта, д.22

Ул. 8 марта, д. 24

Ул. Виктора Петрова, д. 20

Ул. Воинов-Интернационалистов, д.98

Ул. Горно-Алтайская, д. 42/1

Ул. Горно-Алтайская, д. 65

Пер. Донской, д. 35

Пер. Донской, д. 35/1

Пер. Дружный, д. 11

Ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 73

Ул. Ленинградская, д. 62/1

Ул. Михаила Ломоносова, д. 54

Ул. Социалистическая, д. 35

Ул. Социалистическая, д. 40

Ул. Стахановская, д. 1

Ул. Феликса Дзержинского, д. 4

С полным перечнем территорий 2021 года можно ознакомиться здесь.

Бийский рабочий