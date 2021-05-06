Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 5 мая: заболели 64, умерло 6

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За сутки зарегистрировано 64 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 71 пациент, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

Новые случаи:

Барнаул – 22

Бийск – 8

Рубцовск – 7

Бийский район – 4

Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы – по 2 заболевших

Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Умерло 3 001 (+ 6 за сутки) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 092 (+ 6) человека; иные причины смерти – 909 (+0) человек.

Количество тяжелобольных – 192, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 5 мая привито 196 027 (+1 924 за сутки) человек, в том числе: 68 664 человека получили первую прививку; 127 363 человека полностью привиты (получили две прививки).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 015 человек, в том числе 3 426 детей.

Накроет волной: в Москве снова начался рост количества заболевших COVID-19

18:19, 30.04.2021 736

Бийский рабочий