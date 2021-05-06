Бийск: Статистика COVID по Алтайскому краю на 5 мая: заболели 64, умерло 6
0
За сутки зарегистрировано 64 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 71 пациент, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.
Новые случаи:
- Барнаул – 22
- Бийск – 8
- Рубцовск – 7
- Бийский район – 4
- Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы – по 2 заболевших
- Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
Умерло 3 001 (+ 6 за сутки) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 092 (+ 6) человека; иные причины смерти – 909 (+0) человек.
Количество тяжелобольных – 192, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.
На утро 5 мая привито 196 027 (+1 924 за сутки) человек, в том числе: 68 664 человека получили первую прививку; 127 363 человека полностью привиты (получили две прививки).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 015 человек, в том числе 3 426 детей.
Накроет волной: в Москве снова начался рост количества заболевших COVID-19
18:19, 30.04.2021 736